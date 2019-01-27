Son Dakika Haberleri: Şüpheli-Polis Kovalamacası Kazayla Bitti

Şüpheli-Polis Kovalamacası Kazayla Bitti

22 dakika önce

ANKARA'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobille polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheli-Polis Kovalamacası Kazayla Bitti, System.String[]
ANKARA'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobille polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca kazayla sonlandı, olayda 1 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Esat Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekipleri, Tunalı Hilmi Caddesi'nde ilerleyen 06 BFH 286 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü Ş.K., aracı Kolej yönünde sürdü. Polis ekipleri de peşine takıldı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca kazayla bitti. Ş.K.'nin kullandığı otomobil, Libya Caddesi'yle İncesu Caddesi'nin birleşiminde Mustafa D.'nin yönetimindeki 06 BAV 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada Mustafa D. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 06 BFH 286 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. ile araçta bulunan 2 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay anında caddedeki bir eve paket bıraktığını söyleyen moto kurye, "Polisler aracı kovalarken bu araca çarptı. Ben de o sırada paket bırakıyordum. Hızlı bir şekilde polisten kaçıyorlardı. Libya Caddesi'nden Kolej'e doğru geliyorlardı. Polis çok 'dur' ihtarında bulundu, anons yaptı ama durmadılar" dedi.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin çalışması

Yaralının görüntüsü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Libya, Çankaya, Polis, Güncel
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