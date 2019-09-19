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Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı

14 dakika önce

Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı Bekçilere silah sıkan şüpheli serbest bırakıldıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece devriyesi gezen bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları şüpheli şahıs yanında bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilere ateş açtı.

Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı

Bekçilere silah sıkan şüpheli serbest bırakıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gece devriyesi gezen bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları şüpheli şahıs yanında bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilere ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kayseri caddesi üzerinde gece bekçileri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üst aramasını yapmak istedi. Şüpheli T.S. ise üzerinde bulundurduğu kurusıkı tabanca ile bekçilerin üzerine ateş etmeye başladı. Çıkan arbede sonrasında ise gece bekçileri T.S.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. T.S.'nin yapılan üst aramasında 7 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıs bekçilere kurusıkı tabanca ile ateş açtı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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