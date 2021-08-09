Şüpheli şahıs ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Şüpheli şahıs ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, bir camiinin bahçe kısmında sürekli gezinen şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, bir camiinin bahçe kısmında sürekli gezinen şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Hastane Camii bahçesinde bir şahsın sürekli gezindiğini fark eden vatandaşlar durumundan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalayarak üst araması gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramaların ve kimlik kontrolünden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekipleri alkollü olduğunu düşündüğü şahsı bulunduğu yerden uzaklaştırarak olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Son Dakika

Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı

Bakan Koca "Hakkari örnek alınmalı" diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor

Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi

Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı

İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu

Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi