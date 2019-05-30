Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

1 saat önce

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi, System.String[]
Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir şahsın durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı, park yakınlarında yakaladı. Polis ekiplerince üst araması ve kimlik kontrolü yapılan şahsın hiçbir olumsuzluğu ile karşılaşılmadı. Durum üzerine şahıs serbest bırakılırken polis ekipleri de normale döndü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]