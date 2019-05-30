Şüpheli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
1 saat önce
Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir şahsın durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı, park yakınlarında yakaladı. Polis ekiplerince üst araması ve kimlik kontrolü yapılan şahsın hiçbir olumsuzluğu ile karşılaşılmadı. Durum üzerine şahıs serbest bırakılırken polis ekipleri de normale döndü. - ADIYAMAN
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı
Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık!
Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı