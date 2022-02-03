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Şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu

03.02.2022 11:23
Şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yenibağlar Mahallesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında sokak arasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın kimlik sorgulamasından sonra yapılan kaba üst araması yapıldı. Aramada şahsın üzerinden 6,70 gram esrar, 1 adet narkotik maddeyi toz hale getirmede kullanılan öğütücü isimli aparat ve 1 adet mermi ele geçirildi.

Şahsa, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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