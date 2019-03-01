Son Dakika Haberleri: Şüpheli Şahıs ve Araçta Silahlar Ele Geçirildi

Şüpheli Şahıs ve Araçta Silahlar Ele Geçirildi

41 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs ile bir otomobilde silahlar ele geçirildi.

Şüpheli Şahıs ve Araçta Silahlar Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs ile bir otomobilde silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kıvırcık Mezrası yolu üzerinde durumundan şüphelenilen Z.G., isimli şahıs durdurularak üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 11 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında yaptıkları yol denetiminde İ.H.D., isimli şahsın kullandığı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araç içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda seri numaraları silinmiş 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Her iki olayda da ele geçirilen silahlara el konulurken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı

Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:09:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli Şahıs ve Araçta Silahlar Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]