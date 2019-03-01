Şüpheli Şahıs ve Araçta Silahlar Ele Geçirildi
41 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs ile bir otomobilde silahlar ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs ile bir otomobilde silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kıvırcık Mezrası yolu üzerinde durumundan şüphelenilen Z.G., isimli şahıs durdurularak üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 11 adet mermi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri aynı zamanda merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında yaptıkları yol denetiminde İ.H.D., isimli şahsın kullandığı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araç içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda seri numaraları silinmiş 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Her iki olayda da ele geçirilen silahlara el konulurken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:28 Kaynak: İHA
Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü
95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu
Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı