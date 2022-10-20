Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı

20.10.2022 11:52
Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli silahlarla yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli silahlarla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.G.A ve S.D., isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan aranması olduğu da öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı Eskişehir haberleri | Beylikova'da numaraları kazınan motosikletle ilgili 3 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:37 Ünlü Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement