Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinden tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği C.B., ile A.B., isimli iki kişiyi durdurdu. Durdurulan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait toplam 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken C.B., ile A.B., jandarma karakoluna götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN