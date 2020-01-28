Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinden tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinden tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği C.B., ile A.B., isimli iki kişiyi durdurdu. Durdurulan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait toplam 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken C.B., ile A.B., jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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