Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

2 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu E.T., M.A. ve Ş.A., isimli 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet uyuşturucu hap ve 1 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıslar ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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