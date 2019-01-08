Şüpheli Şahıslardan Silah Çıktı
2 saat önce
Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.
Adıyaman
'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.B., ile M.D., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı.
Şahısların gerçekleştirilen üst aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirilen tabancalara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı