Son Dakika Haberleri: Şüpheli Şahıslardan Silah Çıktı

Şüpheli Şahıslardan Silah Çıktı

2 saat önce

Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.

Şüpheli Şahıslardan Silah Çıktı, System.String[]
Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.B., ile M.D., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı.

Şahısların gerçekleştirilen üst aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirilen tabancalara el konulurken her iki şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa
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