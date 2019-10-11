Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi

Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi

52 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından şüpheli görülen şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından şüpheli görülen şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Yunus timleri tarafından il merkezinde yapılan devriye görevi sırasında şüpheli görülen İ.E., isimli şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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