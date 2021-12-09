Şüpheli şahısların olduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüpheli şahısların olduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçta bulunan 4 şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçta bulunan 4 şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi'nde 8 Aralık Çarşamba günü jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında A.D., H.G, M.A. ve G.D isimli şahıslar, yol kenarında park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli hareketler sergilediler. Bunun üzerine araçta arama yapan jandarma ekipleri, 25 gram esrar, 7 gram skunk, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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