Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin Tepebaşı İlçesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan H.G.A. ve Y.C.B. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika

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