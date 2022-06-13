Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika
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Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi

13.06.2022 14:02
Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin Tepebaşı İlçesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan H.G.A. ve Y.C.B. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika

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