Son Dakika Haberleri: Şüpheli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Şüpheli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında şüpheli görülerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında şüpheli görülerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği M.B., ve M.S., isimli 2 şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu haplara ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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