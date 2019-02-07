Şüpheli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında şüpheli görülerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında şüpheli görülerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu hap bulundu.



Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği M.B., ve M.S., isimli 2 şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu haplara ise el konuldu.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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