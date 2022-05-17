Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi

17.05.2022 16:38
Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı bölgesinde durumundan şüphelenilen ve durdurulan şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 adet mermi ele geçirildi.

F.K. ve A.C.T isimli şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' hakkındaki kanun çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika


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