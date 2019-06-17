Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı
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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği K.B., C.E. ve A.U., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgusu yaptı. Kişilerin yapılan üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
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