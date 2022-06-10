Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Ekipler durdurduğu E.E., isimli şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli şahısta ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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