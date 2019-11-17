Son Dakika Haberleri: Şüpheli şahıstan 300 paket kaçak sigara çıktı
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Şüpheli şahıstan 300 paket kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri şüphe üzerine durdurduğu şahısın yanında 300 paket sigara yakaladı.

Şüpheli şahıstan 300 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri şüphe üzerine durdurduğu şahısın yanında 300 paket sigara yakaladı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince Hoşgör mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın yanında 300 paket Kaçak Sigara ele geçirdi.


Şahıs gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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