Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

20.04.2022 12:15
Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Çökelek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.S.'yi (35)durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika


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