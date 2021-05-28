Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 350 Evler Mahallesinde yapılan devriyede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli B.S.'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR