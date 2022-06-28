Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Sart Mahallesi Işıklar mevkiinde durumundan şüphelendikleri S.E.'yi (23) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca az miktarda metamfetamin ve kristal olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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