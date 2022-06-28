Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı

28.06.2022 16:32
Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Sart Mahallesi Işıklar mevkiinde durumundan şüphelendikleri S.E.'yi (23) durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca az miktarda metamfetamin ve kristal olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliye "5729 sayılı ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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