Şüpheli şahsın 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Şüpheli şahsın 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı

07.10.2022 17:58
Şüpheli şahsın 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanan şüpheli şahsın 4 ayrı suçtan beş aranması olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanan şüpheli şahsın 4 ayrı suçtan beş aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, başka bir ilden Datça ya gelen bir şahsın kimlik taşımadığı Datça' da bir iş yerinde çalıştığı ve aranıyor olabileceği bilgisini elde etti. Yapılan çalışmalarda şahıs ve çalıştığı iş yeri tespit edilirken, şahsın 4 suçtan 5 adet aranması olduğu anlaşıldı. Polis tarafından yakalanan şahsın başkasına ait bir kimlik gösterdiği tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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