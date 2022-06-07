Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı - Son Dakika
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Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı

07.06.2022 12:12
Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması olan bir şahıs üzerinde silah ile yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması olan bir şahıs üzerinde silah ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Tepebaşı İlçesi'nde yaptıkları çalışma esnasında şüphe üzerine durdukları bir araçta ve şahsın üzerinde arama yaptı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'Basit Yaralama' suçundan aranması olduğu tespit edilen K.T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' hakkındaki kanun çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı
Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı

YORUMLAR
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24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı 24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranması olan şahıs üzerinde silahla birlikte yakalandı - Son Dakika
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