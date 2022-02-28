Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

28.02.2022 09:52
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Yakup Şevki Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri şüpheli hareketlerde bulunan M.S.E., isimli şahsın üstünü aradı. Aramada şahsın üzerinde bir miktar metanfetamin isimli uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:02:17. #1.13#
SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement