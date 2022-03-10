Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu - Son Dakika
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu

10.03.2022 10:11
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu

Eskişehir'de şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma düzenlendi. Çalışma kapsamında E.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5,69 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu - Son Dakika
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