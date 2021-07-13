Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osmangazi Sokakta polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen E.T.'nin yapılan üst aramasında zoraki kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü

Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı

Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin