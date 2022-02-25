Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

25.02.2022 11:04
Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Güllük Mahallesi'ndeki uygulama sırasında B.A., isimli bir şahsın durumunda şüphelenerek durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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