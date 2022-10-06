Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.B., isimli şahsı durdurarak aradı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirdi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken Y.B., isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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