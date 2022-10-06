Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

06.10.2022 15:44
Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.B., isimli şahsı durdurarak aradı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirdi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken Y.B., isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözü yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! İlk düdük geldi
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 22:04:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement