Üye Girişi
Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı - Son Dakika

Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

20.11.2021 10:18
Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarmanın şüpheli görüp durduğu bir kişinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarmanın şüpheli görüp durduğu bir kişinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirdi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahsı durdurup üst araması yaptı. Üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen A.E. isimli şahsın, yapılan üst aramasında 9 adet sikke, 4 adet yüzük, 2 adet bileklik, 1 adet toka, 2 adet materyal ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına altına alınmıştır tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - YALOVA

Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Kaytazdere, Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu 11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 09:18 Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?

Son Dakika Haberleri
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor         
11:07
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
10:10
8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar         
09:37
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement