Şüpheli Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
55 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.
Adıyaman
İl Jandarma
ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobildeki 1 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta
Karayolunda yol devriyesi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan E.S. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesine jandarma ekiplerince el konulurken, E.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
Kardaki Toynak İzleri Hırsızlık Zanlısını Yakalattı
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu