Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

21.07.2022 11:51
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtaki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtaki şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durumundan şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan M.A.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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