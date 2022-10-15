Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

15.10.2022 13:17
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 128 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 128 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği M.B isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet poşet içerisinde toplam 128 gram esrar maddesi ve 1 adet folyo içerisinde yapılan tartım ve tespitte ise 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemenin ardından şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli tahkikata başlanıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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