Son Dakika Haberleri: "Şüpheli şişe" incelemesi
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"Şüpheli şişe" incelemesi

1 saat önce

Manisa'da, çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli cam şişelerin öğrenciler tarafından deney için hazırlandığı belirlendi.

Manisa'da, çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli cam şişelerin öğrenciler tarafından deney için hazırlandığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çöp konteyneri yakınında, içi sıvı dolu ve üzerinde kablo bulunan cam şişeleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra güvenlik önlemi aldı.
İncelemede cam şişelerin, çevredeki bir kursa devam eden öğrenciler tarafından deney amaçlı hazırlanan çalışma olduğu anlaşıldı.
Cam şişelerin kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.
Şüpheli şişe incelemesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Cam, Güncel
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