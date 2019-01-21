Son Dakika Haberleri: Şüpheli Tekneden Kaçak Göçmenler Çıktı

Şüpheli Tekneden Kaçak Göçmenler Çıktı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, şüphe üzerine sahildeki bir tekneyi kontrol eden jandarma ekipleri, 4'ü çocuk, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı.

Şüpheli Tekneden Kaçak Göçmenler Çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, şüphe üzerine sahildeki bir tekneyi kontrol eden jandarma ekipleri, 4'ü çocuk,  Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan tekne sahibi İ.P., tutuklandı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde dün akşam devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahildeki tekneden şüphelendi. Kontrol edilen teknede 4'ü çocuk Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen bulundu. Tekne sahibi İ.P., 8 Afgan'ı yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçırmaya çalışmaktan gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen İ.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

Afganistan, Jandarma, Aydın, Güncel
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