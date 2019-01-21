Şüpheli Tekneden Kaçak Göçmenler Çıktı
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, şüphe üzerine sahildeki bir tekneyi kontrol eden jandarma ekipleri, 4'ü çocuk, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı.
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde, şüphe üzerine sahildeki bir tekneyi kontrol eden jandarma ekipleri, 4'ü çocuk, Afganistan
uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan tekne sahibi İ.P., tutuklandı. Güzelçamlı
Mahallesi'nde dün akşam devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahildeki tekneden şüphelendi. Kontrol edilen teknede 4'ü çocuk Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen bulundu. Tekne sahibi İ.P., 8 Afgan'ı yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçırmaya çalışmaktan gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen İ.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:30 Kaynak: DHA
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