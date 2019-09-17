Son Dakika Haberleri: Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi
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Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi

42 dakika önce

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi, System.String[]

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken paniğin yaşandığı tesis havadan görüntülendi.


Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


Öte yandan şüpheli toz paniğinin yaşandığı posta dağıtım merkezi drone ile havada görüntülendi. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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