Şüpheli valizden kıyafet çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şüpheli valizden kıyafet çıktı - Son Dakika

Şüpheli valizden kıyafet çıktı

6 saat önce

Tokat'ta mobil PTT aracı yanına bırakılan ve yapılan incelemenin ardından açılan şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.

Tokat'ta mobil PTT aracı yanına bırakılan ve yapılan incelemenin ardından açılan şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.

Cumhuriyet Maydanı'nda görev yapan mobil PTT aracının yanında H.İ.K. tarafından bırakılan valizi görev vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekiplerince yapılan incelemenin ardından açılan valizde kıyafetler bulunduğu anlaşıldı.

Görevlilerce ulaşılan ve teslim edilen valizinin açılmasına tepki gösteren H.İ.K, ifadesi alınmak üzere Gaziosman Paşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Tokat, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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