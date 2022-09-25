Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı

25.09.2022 11:29

Çorum'da bankamatik önüne bırakılan şüpheli valiz güvenlik görevlilerini harekete geçirdi. Ekipler valizin içerisinde kıyafet olduğunu belirledi. Valiz, zabıta ekiplerine teslim edilirken koşarak bölgeye gelen öğrenci, "Para çekince valizi unutmuşum" ifadelerini kullandı.

Kentte Gazi Caddesi üzerindeki PTT'ye ait bankamatik önünde şüpheli valiz olduğuna dair vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi.

ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI; SAHİBİ KOŞARAK GELDİ

PARA ÇEKERKEN UNUTMUŞ

İncelemelerde; valiz içerisinde kıyafet ve bazı elektronik eşyaların olduğu tespit edildi. Valiz, yapılan kontroller sonrası zabıta ekibine teslim edildi. Panik içerisinde koşarak bölgeye gelen bir öğrenci, polislere "Para çekmiştim. Osmancık ilçesine gidecektim valizimi burada unutmuşum" dedi.

ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI; SAHİBİ KOŞARAK GELDİ

Öğrenci daha sonra valizini zabıtadan alarak yoluna devam etti.

YORUMLAR
500
PTT'den 'Neşet Ertaş' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT'den 'Neşet Ertaş' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Kaynak: DHA

Zabıta, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement