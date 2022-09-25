İncelemelerde; valiz içerisinde kıyafet ve bazı elektronik eşyaların olduğu tespit edildi. Valiz, yapılan kontroller sonrası zabıta ekibine teslim edildi. Panik içerisinde koşarak bölgeye gelen bir öğrenci, polislere "Para çekmiştim. Osmancık ilçesine gidecektim valizimi burada unutmuşum" dedi.

Kaynak: DHA

Zabıta, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika

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