Kentte Gazi Caddesi üzerindeki PTT'ye ait bankamatik önünde şüpheli valiz olduğuna dair vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi.
İncelemelerde; valiz içerisinde kıyafet ve bazı elektronik eşyaların olduğu tespit edildi. Valiz, yapılan kontroller sonrası zabıta ekibine teslim edildi. Panik içerisinde koşarak bölgeye gelen bir öğrenci, polislere "Para çekmiştim. Osmancık ilçesine gidecektim valizimi burada unutmuşum" dedi.
Öğrenci daha sonra valizini zabıtadan alarak yoluna devam etti.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika