Son Dakika Haberleri: Şüpheli valizlerden kışlık kıyafet çıktı
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Şüpheli valizlerden kışlık kıyafet çıktı

44 dakika önce

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Şüpheli valizlerden kışlık kıyafet çıktı, System.String[]
ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli valiz olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizlerde eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Valizlerdeki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.


Muratpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
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