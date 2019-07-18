Şüpheli valizlerden kışlık kıyafet çıktı
1 saat önce
ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:20 Kaynak: DHA
ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı. Muratpaşa
ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli valiz olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizlerde eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Valizlerdeki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
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