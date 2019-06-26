Son Dakika Haberleri: Şüpheliler ayak izleri tespit edilince, hırsızlığı itiraf etti
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Şüpheliler ayak izleri tespit edilince, hırsızlığı itiraf etti

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de bir seramik fabrikasından 100 bin lira değerinde forklift ve 2 bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, olay yerindeki ayak izlerinin kendilerine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine suçlarını itiraf etti.

Şüpheliler ayak izleri tespit edilince, hırsızlığı itiraf etti, System.String[]
ESKİŞEHİR'de bir seramik fabrikasından 100 bin lira değerinde forklift ve 2 bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, olay yerindeki ayak izlerinin kendilerine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine suçlarını itiraf etti.
KOBİ Sanayi Bölgesi'ndeki bir seramik fabrikasına giren 5 kişi, kiraladıkları bir kamyonete 100 bin lira değerindeki forklifti yüklemeye çalıştı. Başarılı olamayan şüphelilerden biri, iş makinesini kullanarak fabrikadan çıkarıp Kanlıpınar Mahallesi'nde yol kenarına park etti. Üzerini branda ile kapatan şüpheliler, fabrikadan 2 bilgisayarı alarak otomobille kaçtı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptığı incelemede iş makinesini park halinde buldu. Şüphelilerin iş makinesini götürmek için bir çekici firmasıyla görüştüklerini belirledi. Telefon numarası üzerinden şüphelilerden birinin kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, hırsızlıkla bağlantılı olduğu tespit edilen H.İ.B., K.E.B., S.Y. ve G.C.'yi gözaltına aldı.
Olay yerindeki ayak izlerinin şüphelilere, bulunan kırık fark camının da araçlarına ait olduğu saptandı. Bu gelişmeyle birlikte şüpheliler, suçlarını itiraf etti. 
Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, S.S. isimli şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel
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