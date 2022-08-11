ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Bursa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı (2) - Son Dakika
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