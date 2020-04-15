Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsın üzerinde esrar maddesi ele geçirirken, şahıslara bulundukları araç içerisinde sosyal mesafeye uyma emrine muhalefetten 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası uygulandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye esnasında bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptıkları aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, araç içerisinde bulunan I.Y. ve M.Y. hakkında sosyal mesafeye uyma emrine muhalefetten 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası da uygulandı. - KÜTAHYA