Şüphelilerden 97'si İtirafçı Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 768 kişiden 97'sinin itirafçı olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 768 kişiden 97'sinin itirafçı olduğu bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 12 Şubat'ta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 1112 kişiden 768'inin yakalandığı belirtildi.



Şüphelilerden 362'sinin ifade işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 97'sinin itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı bildirildi.



Açıklamaya göre, işlemleri tamamlanan 173 şüphelilerden 3'ü Emniyet Müdürlüğünden, 13'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 122 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



Şüphelilerden 35'i ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

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