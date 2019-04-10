Şüphelileri Film Gibi Operasyonla Yakalayan Polisler Ödüllendirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonuyla şüphelilerin kaçmasına engel olan narkotik ekibindeki iki polisi başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonuyla şüphelilerin kaçmasına engel olan narkotik ekibindeki iki polisi başarı belgesiyle ödüllendirdi.



Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindeki bazı polisler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



Vali Demirtaş, ziyaret sırasında kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dur ihtarına uymayan otomobilin lastiklerine ateş açan Cumhur Acarca ile geri manevra yaparak ilerleyen aracın tavanına çıkarak yaklaşık 15 metre burada giden İbrahim Yolal'a başarı belgesi verdi.



Demirtaş, konuşmasında, Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da polisin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, uyuşturucu, terörle mücadele ve güvenlik açısından çok önemli işler çıkarttığını vurguladı.



Başta Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olmak üzere tüm polisleri tebrik eden Demirtaş, şöyle devam etti:



"İki polisimiz uyuşturucuyla mücadele kapsamında kendi hayatlarını da tehlikeye atabilecek şekilde bir operasyon yapmıştı. ve operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Bunun için arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Göreve başladığımızda da uyuşturucunun kökünü kazıyacağımızı söylemiştik. Sağ olsun bu fedakar ve yiğit arkadaşlarımızla Allah'ın izniyle Adana'da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Emniyet Müdürümüzü, bu iki polisimizi ve tüm personelimizi tebrik ediyorum ve polis günlerini kutluyorum."



Adana'daki uyuşturucu operasyonunda polisin durdurmaya çalıştığı otomobilin lastiklerine ateş etmesi, diğer bir polisin ise geri manevra yaparak kaçan otomobilin tavanına çıkarak yaklaşık 15 metre burada gitmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.



Emniyet Müdürü Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu



Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürlüğünce polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.



Törende İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Daha sonra törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.



Törenin ardından polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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