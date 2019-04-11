Şüphelileri Vermek İstemeyen Mahalle Sakinleri Polise Taşlarla Saldırdı
1 saat önce
- Şüphelileri vermek istemeyen mahalle sakinleri polise taşlarla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:30 Kaynak: İHA
- Şüphelileri vermek istemeyen mahalle sakinleri polise taşlarla saldırdı.
Polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA - Antalya
'da polisin uygulamasında bıçak çekip direniş gösterdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri vermek istemeyen mahalle sakinleri polise taşlarla saldırdı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Muratpaşa
ilçesi Yeşildere
Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan yunus timleri şüpheli gördükleri iki kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. İddiaya göre bir kişinin üzerindeki kimlik çıkmazken, diğer kişi aranması olması nedeniyle polise bıçak çekti. Polis, direnen şüpheliyi gözaltına altı. İki kişiyi vermek istemeyen mahalle sakinleri polis ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra uzak bölgeden polis ekiplerinin üzerine taş atılmaya başlandı. Çok sayıda merkez ekibi ve yunus timlerinin gelmesiyle kalabalık dağıtıldı. Mahallede polisin güvenliği sağlamasıyla kalabalık dağıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli ise polis merkezine götürüldü.
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