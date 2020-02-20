ŞÜPHELİLERİN REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZME ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Şüphelilerin resim üzerinde oynama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin bir başka şüpheliyi omuzlarına aldığı, omuzlardaki kişinin resimde oynamalar yaptığı görülüyor.

Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Ardından olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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