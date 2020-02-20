ŞÜPHELİLERİN REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZME ANLARI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞÜPHELİLERİN REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZME ANLARI KAMERADA - Son Dakika

ŞÜPHELİLERİN REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZME ANLARI KAMERADA

14 dakika önce

BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN REKLAM PANOSUNA FİGÜR ÇİZME ANLARI KAMERADA, System.String[]

BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Ardından olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Şüphelilerin resim üzerinde oynama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin bir başka şüpheliyi omuzlarına aldığı, omuzlardaki kişinin resimde oynamalar yaptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin arkadaşının omuzları üzerine çıkarak resimde oynamalar yapması


- İstanbul
Devrim Erbil, İstanbul, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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