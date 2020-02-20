Şüphelilerin reklam panosuna figür çizme anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şüphelilerin reklam panosuna figür çizme anları kamerada - Son Dakika

Şüphelilerin reklam panosuna figür çizme anları kamerada

6 saat önce

BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin reklam panosuna figür çizme anları kamerada, System.String[]
BEYOĞLU'nda reklam panosunda bulunan ressam Devrim Erbil'e ait resim üzerindeki oynamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Ardından olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden Mehmet B., İsmail Can N., Nisa Firdevs G., Anthony K. K., Ata U., savcılık tarafından serbest bırakılırken Ömürcan İ. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Şüphelilerin resim üzerinde oynama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin bir başka şüpheliyi omuzlarına aldığı, omuzlardaki kişinin resimde oynamalar yaptığı görülüyor.


- İstanbul
Devrim Erbil, İstanbul, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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