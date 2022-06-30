Şüphelinin evinden 250 bin liralık çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika
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Şüphelinin evinden 250 bin liralık çalıntı malzeme çıktı

30.06.2022 16:23
Şüphelinin evinden 250 bin liralık çalıntı malzeme çıktı

Eskişehir'de 2 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın evinde piyasa değeri 250 bin lira olan çalıntı malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de 2 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın evinde piyasa değeri 250 bin lira olan çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde meydana gelen 2 ayrı faili meçhul iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayların faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda bölgedeki kameraların incelenmesi sonucu, hırsızlığı gerçekleştiren 1 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, 1 adet plakasız motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çatı vinci, 1 adet beton delici, 1 adet oto yıkama makinesi, 1 adet oto teybi, 6 adet çeşitli tipte matkap, 1 adet spiral, 1 adet kablo kesme makası, 2 adet demir kesme makası, 1 adet pvc boru kaynak makinesi, 1 adet ahşap kesme makinesi, 1 adet elektrikli testere, 400 metre elektrik kablosu, 10 adet el feneri, 1 adet internet modemi, 91 adet çeşitli elektrik malzemesi ele geçirildi. Ayrıca evin bahçesinde boyları 25 cm ile 1 metre arasında değişen 14 kök kenevir bitkisi de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

El konulan malzemeler hakkında yapılan araştırma sonucu, ruhsatsız av tüfeği, motosiklet, internet modemi ve çatı vincinin Eskişehir il merkezinden çalındığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Ele geçen diğer malzemelerin de sahiplerinin tespit edilmesi ve firari şüphelinin yakalaması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı Eskişehir'de jandarma ekiplerince bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphelinin evinden 250 bin liralık çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüphelinin evinden 250 bin liralık çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika
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