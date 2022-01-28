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(Şüphelinin fotoğrafıyla) PENDİK'TE TAKSİDE KADIN CİNAYETİ - Son Dakika

(Şüphelinin fotoğrafıyla) PENDİK'TE TAKSİDE KADIN CİNAYETİ

28.01.2022 12:23
(Şüphelinin fotoğrafıyla) PENDİK'TE TAKSİDE KADIN CİNAYETİ

PENDİK'te iddiaya göre bir kişi, takside defalarca bıçakladığı kadını öldürdü.

PENDİK'te iddiaya göre bir kişi, takside defalarca bıçakladığı kadını öldürdü.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra Celep'i sokak ortasında darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

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Evlilik, Pendik, Taksi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: (Şüphelinin fotoğrafıyla) PENDİK'TE TAKSİDE KADIN CİNAYETİ - Son Dakika
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