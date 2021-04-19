GİDERDEKİ UYUŞTURUCU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYLE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltın alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Bir şüphelinin banyo giderine döktüğü uyuşturucu maddenin ise, elektrikli süpürge kullanılarak ele geçirildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde önceden belirlenen bir adrese yapılan şafak operasyonunda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anında, bir şüpheli banyonun su giderine uyuşturucuyu dökmesi üzerine, polis ekipleri elektrikli süpürge kullanarak 70 gram bonzaiyi ele geçirdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira paraya da el konuldu. Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı şüpheliyi 28 şüpheliyi daha yakaladı. Diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise yarım kilo esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8 mermi ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.